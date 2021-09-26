Kocaeli'de hafif ticari araç bariyerlere saplandı - Haberler
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Kocaeli'de hafif ticari araç bariyerlere saplandı

AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Kocaeli'de hafif ticari araç bariyerlere saplandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyerlere saplanan hafif ticari araçta hasar oluştu.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyerlere saplanan hafif ticari araçta hasar oluştu.

D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden Servet Ü. yönetimindeki 34 BDN 219 plakalı hafif ticari araç, Anadolu Otoyolu Gebze kavşağı girişinde bariyerlere çarptı.

Araç, çarpmanın etkisiyle bariyerlere saplandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazayı yara almadan atlatan sürücüye ayakta müdahale etti.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, aracın kaldırılması ve kara yolunun temizlenmesiyle normale döndü.

Kocaeli'de hafif ticari araç bariyerlere saplandı

Kocaeli'de hafif ticari araç bariyerlere saplandı

AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri
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