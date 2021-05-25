Kocaeli'de güvenlik görevlisinin öldürülmesiyle ilgili iki sanığın yargılandığı davada karar

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, güvenlik görevlisinin pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin yargılanan tutuklu sanığın cezalandırılmasına yer olmadığına, tutuksuz sanığın ise beraatine hükmedildi.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, güvenlik görevlisinin pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin yargılanan tutuklu sanığın cezalandırılmasına yer olmadığına, tutuksuz sanığın ise beraatine hükmedildi.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık E.İ. ve tutuksuz sanık E.İ. ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, önceki mütalaasını tekrar etti.

Duruşmada söz verilen sanık E.İ, öldürmek amacıyla hareket etmediğini, öldürülen güvenlik görevlisinin daha önceki davranışları nedeniyle korku halinde olduğunu savundu.

Olay yaşanmasaydı uzaklaşmak için taşınmayı planladığını aktaran E.İ, "Kendisini silahla gördüğümde korkutmak amacıyla yere ateş ettim. Havaya ateş edersem kendimin de yaralanabileceğini düşündüm." ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanık E.İ. de beraatini talep etti.

Sanık avukatları da müvekkillerinin tahliye ve beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu E.İ'nin eylemini maktulden kaynaklanan haksız saldırıya karşı gerçekleştirdiği, olay anında meşru savunmada sınırın aşılmasının, mazur görülebilecek heyecan, korku veya telaştan ileri geldiği sonucuna varıp ceza verilmesine yer olmadığına hükmederek tahliyesine kararı verdi.

Tutuksuz yargılanan E.İ. hakkında ise "kasten öldürme" suçundan açılan kamu davasının yargılaması sonucunda, sanığın eyleminin olay anında silah çıkaran maktule demir çubukla vurmaktan ibaret olduğu, olayın gelişimi dikkate alındığında yasal savunma şartları altında hareket ettiği anlaşıldığından ilgili meşru savunma ve zorunluluk hali maddesi uyarınca beraatine hükmedildi.

Olay

Oto boya dükkanı işletmecisi E.İ. (44) ile bir firmada güvenlik görevlisi Hızır Akgün (34) arasında 4 Nisan 2020'de tartışma çıkmıştı. E.İ'nin pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu yaralanan Akgün yaşamını yitirmişti.

Daha önceki celsede esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuksuz sanık E.İ'nin Hızır Akgün'ün kasten öldürülmesi eylemine iştirak ettiğine dair cezalandırılmasına yeter, kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği için açılan kamu davasının düşmesini talep etmişti. Savcı, tutuklu sanık E.İ'ye ise "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmesini, sanık hakkında haksız tahrik hükümleri uygulanarak indirim yapılmasını ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız