Kocaeli'de "Güvenli Park Bahçe" uygulaması yapıldı

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki "Güvenli Park Bahçe" uygulamasında 3,88 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uygulamada 17 park ve bahçenin denetimi sağlandı, 152 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı, 17 aracın kontrolü sağlandı.

Denetimlerde, üzerinden 3,88 gram uyuşturucu madde ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu