Kocaeli'de "gürültü avcıları" 3 ayda 126 iş yerinde denetim gerçekleştirdi
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Kocaeli'de "gürültü avcıları" 3 ayda 126 iş yerinde denetim gerçekleştirdi

Kocaeli'de 'gürültü avcıları' 3 ayda 126 iş yerinde denetim gerçekleştirdi
Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Güncel

Kocaeli'de, 3 ayda 126 iş yerinde çevresel gürültü düzeyi ölçümü yapıldı.

Kocaeli'de, 3 ayda 126 iş yerinde çevresel gürültü düzeyi ölçümü yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Gürültü Kirliliği Denetim Servisi ekipleri, gürültü kirliliğinin önüne geçilebilmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Bu doğrultuda ekipler, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği esas ve hükümleri kapsamında, gürültü kaynaklarına ilişkin şikayetleri değerlendirdi.

Kentte 3 ayda 126 iş yerinde denetim gerçekleştiren ekipler, 73 firmaya uyarı ve bilgilendirmede bulundu, ölçüm sonucuna göre yasal sınırın üzerinde gürültü tespit edilen 1 firmaya tedbir alma yönünde yaptırım uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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