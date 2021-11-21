Kocaeli'de güneşli havayı fırsat bilenler Sekapark'a akın etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de güneşli havayı fırsat bilenler Sekapark'a akın etti

AA / Şahin Oktay - Haberler | Güncel
Kocaeli'de güneşli havayı fırsat bilenler Sekapark'a akın etti

Kocaeli'de güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar, kentin sembol mekanlarından Sekapark'ta yoğunluk oluşturdu.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar, kentin sembol mekanlarından Sekapark'ta yoğunluk oluşturdu.

Parktaki ıhlamur, dişbudak ve çınar ağaçlarının yeşilden altın rengine dönen yaprakları göz alıcı güzellikler sunuyor.

??????Hava sıcaklığının 17 dereceye ulaştığı kentte vatandaşlar, tatil gününü sonbahar renklerinin hakim olduğu Sekapark'ta değerlendirdi.

Güzel havayı fırsat bilerek çocuklarıyla İzmit Körfezi'nin kıyısında yer alan parka giden Kocaelililer, sararan yapraklar arasında dolaştı.

Bazı kent sakinleri sahilde oturup sohbet ederken, bazıları da çocuklarıyla yürüyüş ve spor yaparak güzel havanın keyfini yaşadı.

Kocaeli'de güneşli havayı fırsat bilenler Sekapark'a akın etti

Kocaeli'de güneşli havayı fırsat bilenler Sekapark'a akın etti

Kocaeli'de güneşli havayı fırsat bilenler Sekapark'a akın etti

Kocaeli'de güneşli havayı fırsat bilenler Sekapark'a akın etti

MİSAFİR OLARAK KALDIKLARI EVDE ARKADAŞLARINI ÖLÜ BULDULAR

MİSAFİR OLARAK KALDIKLARI EVDE ARKADAŞLARINI ÖLÜ BULDULAR

 Dere, atık sular nedeniyle renk değiştirip köpürdü

Dere, atık sular nedeniyle renk değiştirip köpürdü

AA / Şahin Oktay - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title