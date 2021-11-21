Kocaeli'de güneşli havayı fırsat bilenler Sekapark'a akın etti

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar, kentin sembol mekanlarından Sekapark'ta yoğunluk oluşturdu.

Parktaki ıhlamur, dişbudak ve çınar ağaçlarının yeşilden altın rengine dönen yaprakları göz alıcı güzellikler sunuyor.

??????Hava sıcaklığının 17 dereceye ulaştığı kentte vatandaşlar, tatil gününü sonbahar renklerinin hakim olduğu Sekapark'ta değerlendirdi.

Güzel havayı fırsat bilerek çocuklarıyla İzmit Körfezi'nin kıyısında yer alan parka giden Kocaelililer, sararan yapraklar arasında dolaştı.

Bazı kent sakinleri sahilde oturup sohbet ederken, bazıları da çocuklarıyla yürüyüş ve spor yaparak güzel havanın keyfini yaşadı.