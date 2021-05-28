Kocaeli'de gümrük kaçağı 6 milyon 328 bin makaron ele geçirildi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, gümrük kaçağı 6 milyon 328 bin makaron ele geçirilen operasyonda 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, gümrük kaçağı 6 milyon 328 bin makaron ele geçirilen operasyonda 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Darıca'da operasyon düzenleyen ekipler, bir tır ve depoda arama yaptı.

Aramada, gümrük kaçağı 6 milyon 328 bin makaron ele geçirilirken, 3 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş