Kocaeli'de gözaltına alınan nakliyeciler serbest bırakıldı
Haberler » Güncel » Kocaeli'de gözaltına alınan nakliyeciler serbest bırakıldı - Haber

Kocaeli'de gözaltına alınan nakliyeciler serbest bırakıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, taşımacılık sistemindeki bazı uygulamaları protesto etmek amacıyla yaptıkları eylemde gözaltına alınan 8 nakliyeci salıverildi.

04.01.2020 15:14 | Son Güncelleme: 04.01.2020 15:14
Kocaeli'de gözaltına alınan nakliyeciler serbest bırakıldı

'nin ilçesinde, taşımacılık sistemindeki bazı uygulamaları protesto etmek amacıyla yaptıkları eylemde gözaltına alınan 8 nakliyeci salıverildi.

Barış Mahallesi'ndeki kamyon ve tır parkında dün yapılan eylemde D-100 kara yolunu trafiğe kapatmak isteyen nakliyecilerden gözaltına alınan 8'inin emniyetteki ifadeleri tamamlandı.

Şüpheliler, gerekli işlemlerinin ardından, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kamyon ve tır parkındaki eylemde dün bir grup nakliyeci, D-100 kara yolunu trafiğe kapatmak istemişti.

Dağılmaları konusunda uyarılara rağmen yolu kapatmak isteyen kalabalığa polis müdahale etmiş, kısa süren arbedede 8 eylemci gözaltına almıştı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler