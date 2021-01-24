Kocaeli'de "Gönülden Gönüle" projesiyle dezavantajlı ailelere ulaşılıyor

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, toplumun dezavantajlı kesimine yönelik başlatılan "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında şu ana kadar 200 ailenin sorunlarını dinledi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, toplumun dezavantajlı kesimine yönelik başlatılan "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında şu ana kadar 200 ailenin sorunlarını dinledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz'un başlattıkları "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında toplumun dezavantajlı kesimine yönelik gerçekleştirilen ev ziyaretleri bu hafta sonu da devam etti.

Yavuz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarına riayet ederek gerçekleştirdiği ziyaretlerde, şu ana kadar 200 aileye ulaştı.

Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, şehit jandarma er Cafer Şenol, sivil şehit Asuman Figen Türker, şehit J. Kad. Bşçvş. Fikret Saktaş, şehit Alper Al'ın aileleri ile Kore Gazisi Kamil Başer, gazi Oğuzhan Aşıklar, gazi Erdal Gülmüş ve gazi İrfan Memiş'i ziyaret etti.

Daha sonra İzmit ilçesinde farklı mahalledeki 7 aileyi de evlerinde ziyaret eden Vali Yavuz, ailelerin sorunlarını dinledi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yardımları ile geçimini sağlayan ailelerle sohbet eden Yavuz, yapılması gerekenler noktasında gerekli talimatları verdi.

Şehitlerin emanetlerine, bir ihtiyaç ve taleplerinin olup olmadığını soran Yavuz, kapılarının her zaman açık olduğunu belirterek, "Şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin sayesinde bu topraklarda hür ve bağımsız yaşıyoruz. Sizler bize şehitlerimizin emanetisiniz, sizin isteklerinizin başımızın üstünde yeri var." ifadesini kullandı.

-"Bu şehirde ulaşamadığımız kimse kalmasın istiyoruz"

Vali Yavuz, gaziliğin onur ve şerefini yaşayan gazilere her zaman borçlu olduklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Vücutlarında onur abidesi olarak yaralarını taşıyan kahraman gazilerimize minnet ve şükran duygularımızı sunmak, devletimizin hizmetini ulaştırmak bizim en önemli vazifemizdir. Her zaman sizlerin yanındayız. 'Gönülden Gönüle' projemiz kapsamında toplumun dezavantajlı grupları dediğimiz yaşlılarımız, engellilerimiz, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız şehit ve gazi ailelerimizi eşim Selda Hanım ile birlikte ziyaret ederek gönül köprüleri kurmaya devam edeceğiz. Bu şehirde ulaşamadığımız kimse kalmasın istiyoruz."

Ziyaretlerde gaziler ve şehit aileleri de Yavuz çiftine kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.

Temizlik, maske ve mesafe konularında uyarılarda bulunarak maske dağıtan Yavuz, çocuklarla da yakından ilgilenip, kitap ve oyuncak verdi.

Daha sonra salgına karşı korunmak, bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla esnafları ziyaret ederek denetimlerde bulunan Vali Seddar Yavuz, esnafa bol ve bereketli kazançlar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay