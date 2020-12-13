Son dakika! "Gönül Kazan" projesiyle evinde yemek yapamayan vatandaşların sofraları boş kalmıyor "Gönül Kazan" projesi,Kocaeli,Yemek,
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika! "Gönül Kazan" projesiyle evinde yemek yapamayan vatandaşların sofraları boş kalmıyor "Gönül Kazan" projesi,Kocaeli,Yemek,

13.12.2020 09:57 | Son Güncelleme: 13.12.2020 10:17

Gelen son dakika haberlerine göre Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Gönül Kazan" projesi kapsamında evinde yemek yapamayacak durumdaki vatandaşlara sıcak yemek sağlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Gönül Kazan" projesi kapsamında evinde yemek yapamayacak durumdaki vatandaşlara sıcak yemek sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kandıra ilçesi Teksen Mahallesi'nde ikamet eden ve yaşadığı yerin en büyüğü olan 97 yaşındaki Saime Açıkgöz'ün 2 öğün yemeği, sosyal proje doğrultusunda Büyükşehir Belediyesince karşılanıyor.

Yaşlılıktan dolayı gündelik işlerini yapmakta zorlanan ve 19 yıl önce eşini kaybeden Açıkgöz'ün sofrası, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğünce yürütülen proje sayesinde boş kalmıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Açıkgöz, yemek yapmakta zorlandığını belirterek, "Tek başıma bu evde yaşıyorum. Sağ olsunlar her gün yemeğim geliyor. Sofram hiç boş kalmıyor. Allah vesile olan herkesten razı olsun." ifadelerini kullandı.

"Gönül Kazan" projesi

Projeyle yemek pişirme imkanı bulunmayan yaşlı, kimsesiz, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşların evlerine hazır yemek ulaştırılıyor.

Bu sayede yemek pişiremeyecek kadar yaşlı ve hasta olan ihtiyaç sahibi ailelerin sağlıklı yiyeceklerle beslenme ihtiyaçlarını karşılamaları sağlanıyor.

Aileler, evlerine kadar teslim edilen gıdalar sayesinde zahmetsiz şekilde ihtiyaçlarını giderebiliyor.

Son dakika! 'Gönül Kazan' projesiyle evinde yemek yapamayan vatandaşların sofraları boş kalmıyor 'Gönül Kazan' projesi,Kocaeli,Yemek,
Son dakika! 'Gönül Kazan' projesiyle evinde yemek yapamayan vatandaşların sofraları boş kalmıyor 'Gönül Kazan' projesi,Kocaeli,Yemek,
Son dakika! 'Gönül Kazan' projesiyle evinde yemek yapamayan vatandaşların sofraları boş kalmıyor 'Gönül Kazan' projesi,Kocaeli,Yemek,
Son dakika! 'Gönül Kazan' projesiyle evinde yemek yapamayan vatandaşların sofraları boş kalmıyor 'Gönül Kazan' projesi,Kocaeli,Yemek,

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

Erzin'de 'Evde Kal, Kitapla Kal' projesi
Erzin'de "Evde Kal, Kitapla Kal" projesi
GÜMÜŞHANE - Define aramak için köy evinde tünel kazan kişiler suçüstü yakalandı
GÜMÜŞHANE - Define aramak için köy evinde tünel kazan kişiler suçüstü yakalandı
Tarihi yerler kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı
Tarihi yerler kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Donald Trump Süleyman Soylu Abdülhamit Gül
Magazin Hadise Şener Şen Cem Yılmaz Sermiyan Midyat
Spor Neymar Okan Buruk Kylian Mbappe Enner Valencia Mauricio Lemos
Tüm Haberler Türk Tbmm Bakan Çocuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! "Gönül Kazan" projesiyle evinde yemek yapamayan vatandaşların sofraları boş kalmıyor "Gönül Kazan" projesi,Kocaeli,Yemek, - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 10:17:48. #1.14#
title