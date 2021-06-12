Kocaeli'de göçük altında kalan işçi kurtarıldı
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Kocaeli'de göçük altında kalan işçi kurtarıldı

Kocaeli'de göçük altında kalan işçi kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde altyapı çalışması sırasında toprak kayması sonucu göçük altında kalan işçi kurtarıldı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde altyapı çalışması sırasında toprak kayması sonucu göçük altında kalan işçi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Kefken Mahallesi Koçun mevkisindeki altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte işçi Ö.B. toprak altında kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay çevresinde güvenlik önlemi alınırken vücudunun bir kısmı toprak altında kalan işçi, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı işçi, Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım

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