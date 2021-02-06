Kocaeli'de göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
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Kocaeli'de göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

06.02.2021 22:33 | Son Güncelleme: 06.02.2021 22:36
Kocaeli'de göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Anadolu Otoyolu'nda bir otomobili durdurdu.

Araçtaki Suriye uyruklu 5 kişiden 4'ünün herhangi bir geçerli belgesi olmadığı ve illegal yollardan ülkeye giriş yaptıkları tespit edildi.

Ekipler, aynı araçta bulunan E.H'yi gözaltına alırken 4 düzensiz göçmeni de emniyete götürdü.

Göçmenler işlemlerin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı suçlamasıyla adliyeye sevk edilen E.H. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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