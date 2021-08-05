Kocaeli'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 kişi tutuklandı
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Kocaeli'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

Kocaeli'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Güncel

Kocaeli'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimindeki dinlenme tesislerinde Adana'dan tırla gelen düzensiz göçmenleri diğer illere taksilerle götürdükleri öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan tır ve taksi sürücüleri R.D, M.A. ve Y.A, işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla tutuklandı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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