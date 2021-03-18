Kocaeli'de girişimci iki kadın "sanat aşkı"yla atölye kurdu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan Ayşegül Sözen ile Ayşegül Akın, kurdukları çini ve seramik atölyesinde hem kişiye özel tasarımlar yapıyor hem de sanatın inceliklerini öğrenmek isteyenlere ders veriyor.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan Ayşegül Sözen ile Ayşegül Akın, kurdukları çini ve seramik atölyesinde hem kişiye özel tasarımlar yapıyor hem de sanatın inceliklerini öğrenmek isteyenlere ders veriyor.

Seramik ve çini sanatına ilgi duyan 49 yaşındaki Ayşegül Sözen ile 51 yaşındaki Ayşegül Akın, aldıkları eğitimlerle kendilerini geliştirerek sanatın inceliklerini öğrendi.

Eşlerinin de desteğiyle Gölcük ilçesinde bir sanat atölyesi açan iki arkadaş, tasarladıkları ürünleri internet üzerinden ülke genelindeki alıcılarıyla buluşturuyor.

"Ürünlerimizi yurt dışına da tanıtmak istiyoruz"

Ayşegül Sözen, AA muhabirine, lise mezunu olduğunu, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin yetenek sınavlarını kazandığını ancak okuyamadığını, sonraki yıllarda resim, seramik ve çini dersleri aldığını söyledi.

Kendisini ahşap boyama konusunda da geliştirdiğini aktaran Sözen, "Ayşegül Akın'ın eşi ile benim eşim Denizaltı Eğitim Merkezinde beraber çalışıyorlardı. Dolayısıyla birbirimizi tanıyorduk. Aynı zamanda Ayşegül Akın Gölcük Donanma Komutanlığına bağlı kültür merkezinde resim hocası olduğu için resim kursuna başladım. İki sene Ayşegül Akın'ın kursuna devam ettim. O dönem arkadaşlığımız biraz daha ilerledi." diye konuştu.

Sözen, arkadaşıyla ani bir kararla açtıkları atölyelerinde, çini, ahşap ve resim gibi sanat dallarında çalışmalar yaptıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Halk eğitime bağlı kurs veriyoruz. Bunun dışında etkinlikler yapıyoruz, toplu hediyelikler yapıyoruz. Hala kendimiz de eğitim alıp kendimizi geliştiriyoruz. Ürünleri planlı olarak da ortaya çıkarıyoruz, tamamen doğaçlama ortaya çıkan ürünlerimiz de var. Geleneksel çini ve seramik değerli ama biz biraz daha modern çalışmayı seviyoruz. O yüzden de çalışmalarımız daha modern, tabii ki geleneksel de yapıyoruz. Öğrencilerimize de yaptırıyoruz. O yüzden keyifli şeyler ortaya çıkıyor. Güncel çalışmalar yaptığınız zaman insanların çok daha ilgisini çekiyor. Mesela fincanın üzerine o an hangi çizgi film karakteri favoriyse onu yapıyorsunuz."

Yurt içine internet üzerinden satış yaptıklarını aktaran Sözen, "Ürünlerimizi yurt dışına da satmak ve tanıtmak istiyoruz. Sanıyorum zamanla bu da olacaktır. Değirmendere'ye kendimizi tanıtalım derken şu an İstanbul, İzmir, Şanlıurfa ve Çanakkale'ye ürünlerimizi gönderiyoruz." dedi.

"Atölyemizde verdiğimiz eğitimlerle sanatı sevdiriyoruz"

Ayşegül Akın da işletme fakültesinden mezun olduğunu, sanata ilgisinden dolayı çeşitli kurslarda aldığı eğitimlerle kendisini geliştirdiğini anlattı.

Aldığı sertifikalarla Gölcük Halk Eğitim Merkezinin yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşlarda resim dersleri verdiğini aktaran Akın, şunları kaydetti:

"Bunlar bana yeterli gelmemeye başladı. Bir arayış içerisindeydim, ben daha ne yapabilirim... Tekrar 2017 yılında üniversite sınavına girdim. Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu Seramik, Cam ve Çini Bölümünü kazandım. Hem öğrenci hem öğretmen oldum. Daha sonra da DGS ile Sakarya Üniversitesinde 3. sınıf öğrencisi oldum, Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümünde okuyorum."

Yurt içi ve dışında sergiler açtığına değinen Akın, atölyelerinde verdikleri eğitimlerle sanatı sevdirdiklerini dile getirdi.

Akın, ürünleri ortaya çıkarırken biraz kendinden biraz da geçmişten esinlendiğini, iş ortağıyla da fikir alışverişinde bulunduğunu ifade etti.

Özel tasarım ürünler yaptıklarını belirten Akın, "Mesela hikayeleri olan fincanlar istiyorlar. Bir hatırası var, mesela diyor ki 'Ben küçükken babam beni omzuna alırdı, saçımı çekerdi, hadi bana bunun fincanını yap.' Sen onun hayalini, o fincana aktarıyorsun. Genelde tasarımlarımız kişiye özel oluyor. Yaptığımız tasarımlar sıra dışı çünkü düşünülmeyecek şeyleri düşünmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Akın, yurt dışından da talep gördüklerini, çalışmalarını ülke dışına da ulaştırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş