Kocaeli'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 4 kişi taburcu edildi
Kocaeli'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvuran 4 kişinin taburcu edildiği bildirildi.
Kocaeli'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvuran 4 kişinin taburcu edildiği bildirildi.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli genelinde 4 kişinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurduğu belirtildi.
Ağız kuruluğu, bulantı, kusma, görme bulanıklığı gibi şikayetlerle hastaneye gelen 4 kişinin ıspanak yediği, hayati tehlikesi olmadığı ve ayakta tedavi edilerek gönderildiği öğrenildi.