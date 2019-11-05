Kocaeli'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 4 kişi taburcu edildi

Kocaeli'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 4 kişi taburcu edildi

Kocaeli'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvuran 4 kişinin taburcu edildiği bildirildi.

05.11.2019 15:42
Kocaeli'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 4 kişi taburcu edildi

Kocaeli'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvuran 4 kişinin taburcu edildiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli genelinde 4 kişinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurduğu belirtildi.

Ağız kuruluğu, bulantı, kusma, görme bulanıklığı gibi şikayetlerle hastaneye gelen 4 kişinin ıspanak yediği, hayati tehlikesi olmadığı ve ayakta tedavi edilerek gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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