Kocaeli'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 66 işçi hastanelik oldu
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Kocaeli, İzmit, İşçi, Güncel

Kocaeli'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 66 işçi hastanelik oldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir fabrikada 66 işçi, yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

10.03.2020 19:40 | Son Güncelleme: 10.03.2020 19:40
Kocaeli'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 66 işçi hastanelik oldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir fabrikada 66 işçi, yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Alikahya Fatih Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çelik üretimi yapan bir fabrikada 66 işçi yedikleri yemekten zehirlendi. Mide bulantısı ve baş dönmesi bulantısı şikayetiyle İzmit ilçesinde bulunan özel hastanelere kaldırılan işçiler tedavi altına alındı. Tedavileri süren işçilerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından işçilerin yediği yemekten incelenmek üzere numune alındığı öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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