Kocaeli'de geri dönüşüm tesislerinde çalışan 90 kaçak göçmen drone ile görüntülendi

Kocaeli'de geri dönüşüm tesislerinde çalışan 90 kaçak göçmen drone ile görüntülendi KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, geri dönüşüm yapılan iş yerlerinde çalışan kaçak göçmenler dron ile görüntülenerek operasyon düzenlendi.

Kocaeli'de geri dönüşüm tesislerinde çalışan 90 kaçak göçmen drone ile görüntülendi

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, geri dönüşüm yapılan iş yerlerinde çalışan kaçak göçmenler dron ile görüntülenerek operasyon düzenlendi. Afganistan uyruklu 90 kaçak göçmen yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Darıca ilçesinde geri dönüşüm yapılan iş yerlerinde çalışan ve geri dönüşümü olan ürünleri toplayan kaçak göçmenlere yönelik çalışma başlattı. Dron ile kaçak göçmenlerin çalışma anları havadan görüntülendi. Polisin operasyonu ile Afganistan uyruklu 90 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçaklar, işlemleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. 4 kişi hakkında ise soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı