Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı
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Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı

22.12.2020 22:33 | Son Güncelleme: 22.12.2020 22:36
Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

İstasyon Mahallesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Fabrikadaki yangın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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