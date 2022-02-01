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Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

Demirören Haber Ajansı, Ergün Ayaz - Güncel
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Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasının deposunda yangın çıktı.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasının deposunda yangın çıktı. Yanan atık malzemeler itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Saat 04.30 sıralarında, Kartepe ilçesi Uzunçiftlik Mahallesi Sadun Ağa Caddesi Mihriban Sokak'ta bulunan geri dönüşüm fabrikasınım deposunda yangın çıktı. Yangını fark eden fabrika çalışanları itfaiyeye haber verdi. Fabrikanın deposunda başlayan ve kısa sürede fabrika içersine yayılan yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Yaklaşık 1 süren çalışma sonucu yanan atık malzemeler söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Güncel

geri dönüşüm, Fabrika, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haber

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