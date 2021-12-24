Son dakika haber! Geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü
AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Kocaeli'nin Darıca ilçesinde geri dönüşüm deposunda çıkan yangın hasara yol açtı.
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde geri dönüşüm deposunda çıkan yangın hasara yol açtı.
Sırasöğütler Mahallesi Aydınlar Caddesi'ndeki geri dönüşüm deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Deponun yatakhane bölümünde kalan işçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu deponun yanında bulunan oto tamirhanesine ulaşmadan söndürüldü.
Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.