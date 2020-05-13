Kocaeli'de gençlerden Makedon ezgileriyle "Evde kal" çağrısı
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Kocaeli'de gençlerden Makedon ezgileriyle "Evde kal" çağrısı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Makedonya göçmeni genç müzisyenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkamayanlar için Makedon ezgileri seslendirerek, "Evde kal" çağrılarına destek verdi.

Kocaeli'de gençlerden Makedon ezgileriyle
13.05.2020 23:12 | Son Güncelleme: 13.05.2020 23:12

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Makedonya göçmeni genç müzisyenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkamayanlar için Makedon ezgileri seslendirerek, "Evde kal" çağrılarına destek verdi.

Mehmetalipaşa Mahallesinde bir grup genç, göçmenlerin yoğun olarak ikamet ettiği sokaklarda dolaşarak, saksafon, klarnet, davul, trompet ve Balkan müziğinin olmazsa olmazı akordiyonlarla konser verdi.

Mahalleliler, balkonlardan alkışlarıyla Balkan ezgilerine tempo tutup, genç müzisyenlere havlu ve bahşiş verdi.

Gençlerden Serkan Hacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Balkonda kal, müzikle kal" diyerek bir araya geldiklerini söyledi.

"Geçirmiş olduğunuz bu zor süreçte sizleri bir nebze eğlendirmek adına sokaklarınıza geliyoruz." diyerek yola çıktıklarını belirten Hacı, "Kocaeli'de yaşayan Makedonya göçmenlerindenim. Gençler olarak, Makedonya göçmenlerinin, özellikle 65 yaş üstü göçmenlerimizin evden çıkamadığı bu dönemde müziği onların evine götürmeye karar verdik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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