Kocaeli'de genç kızın düşerek öldüğü midibüsün sürücüsüne 6 yıl hapis talebi

06.12.2019 19:00 | Son Güncelleme: 06.12.2019 19:00

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, hareket halindeki midibüsten düşerek hayatını kaybeden genç kızın ölümüne ilişkin, sürücü hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.



Alınan bilgiye göre, 16 Temmuz'daki olayda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Günay Gönülaçar'ın (18) ölümüne ilişkin, tutuklu midibüs şoförü Y.K. (42) hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame tamamlandı.

Gebze 9. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianame üzerindeki incelemelerini tamamlayarak kabul etti.

İlk sorgusunda olaydan dolayı vicdan azabı yaşadığını dile getiren sanık Y.K, iddianameye giren ifadesinde şunları kaydetti:

"Gebze özel halk otobüsünde izin kullanan şoförlerin yerine yedek şoförlük yapmaktayım. Olay günü Dilovası ilçesinden yolcu alarak Gebze'ye geldim. Olayın olduğu yere geldiğimde hava çok sıcak olduğundan otobüsü havalandırmak için ön kapıyı açtım. O sırada yolculardan biri inmek için butona basmış. Yolcu ön kapıya doğru yönelince, kendisini acele etmemesi konusunda uyardım. Buna rağmen basamaklara adım attı ve kendisini otobüsten aşağı bıraktı. Otobüs hareket halindeydi. Genç kız düştükten sonra hemen aracı durdurdum. Olayın olduğu yer durak değildir. Fakat tüm minibüs ve otobüsçüler burasını durak olarak kullanır. Normalde bir yolcu ön kapıdan binip, arka kapıdan inmesi gerekir. Uyarı yazılar mevcut ve biz de sık sık uyarırız. Bu olayın meydana gelmesinden dolayı büyük bir vicdan azabı yaşıyorum. Benim de 2 kızım var. Keşke bu olay hiç yaşanmasaydı. Devletin vereceği karara inanıyorum."

Gönülaçar'ın müşteki annesi ve babası da kızlarının, Gebze'de bir alışveriş merkezinde işe başladığını, kaza tarihinde işe gitmek için yola çıktığını, kazanın nasıl meydana geldiğini görmediklerini ancak görüntülerden ve öğrendiklerinden otobüs şoförünün ihmalinin olduğunu savunarak, kişiden şikayetçi olduklarını beyan etti.

Genç kızın yanındaki koltukta oturan tanık A.E.Ç. ise durağa yaklaştıklarında Gönülaçar'ın hızla kalktığını aktararak, şoförün duracağına dair uyarı yaptığını fakat kızın direkt otobüsten indiğini ve olay sonrası diğer yolcuların da inerek ambulans çağırdığını anlattı.

Bilirkişi raporunda sürücü asli ve tam kusurlu görüldü

Öte yandan Adli Tıp Kurumunca hazırlanan bilirkişi raporunda, Gönülaçar'ın ölümünün, genel beden travmasına bağlı göğüs kemik kırıkları ile iç organ ve büyük damar yaralanmasında gelişen iç kanama sonucu meydana geldiği belirtildi.

Yüksel K'nin "araç durmadan kapıyı açmak" kuralını ihlal ettiği, kaza mahallinde durak olmamasına rağmen özel halk otobüslerinin burada indirme bindirmeyi, ön kapıdan yolcu indirmeyi alışkanlık haline getirdikleri aktarılan raporda, kayıtlarda şüphelinin inen yolcuyu bu konuda uyarmadığı, inecek yolcular için sürekli bu kapıyı açtığının görüldüğü, kapının açılmasının şoförün inisiyatifinde ve sorumluluğunda olduğu, araç durmadan kapısının açılmamış olmasının kazanın önüne geçilebileceği vurgulandı.

Raporda, "İnmek için düğmeye basılması ve şoförün de kapı düğmesine basması üzerine maktulün otobüsün durduğu veya duracağını düşünerek oturduğu yerden kalkarak kapıya yöneldiği ve inmeye çalıştığının görüldüğü, normalde durak olmayan yerde otobüs duracağı için acele etmiş olabileceği, dolayısıyla kazanın oluşumunda maktulün yapmış olduğu bir kural ihlalinin olmadığının görüldüğü." kaydedildi.

Raporda ayrıca Y.K'nin, Kara Yolları Trafik Yönetmeliğinin yolcuları indirme, bindirme ve kapıların açılması kurallarını düzenleyen 110/b-1 maddesini ihlal etmesi nedeniyle kazanın oluşumunda asli ve tam kusurlu olduğu belirtildi.

Hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edilen sanığın yargılanmasına önümüzdeki ay Gebze 9. Asliye Ceza Mahkemesinde başlanacak.

Kaynak: AA