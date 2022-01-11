Kocaeli'de genç kızın 7. kattan düşerek ağır yaralanmasına ilişkin 1 kişi tutuklandı

KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 7. kattan düşen genç kızın ağır yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi S.Ç'nin 9 Ocak'ta, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki bir apartmanın 7. katından pencereden zemine düşerek ağır yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan evdeki 2 polisin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Üniversite öğrencisi S.Ç, 9 Ocak'ta Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki bir apartmanın 7. katından pencereden zemine düşerek ağır yaralanmış, olayla ilgili evde bulunan 2 polis gözaltına alınmış, bir kadının ise ifadesi alınmıştı.

AA / İbrahim Aktaş - Son Dakika Haberleri

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