Kocaeli'de genç kız evinde ölü bulundu
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Kocaeli'de genç kız evinde ölü bulundu

Kocaeli'de genç kız evinde ölü bulundu
Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir genç kızın evinde ölü bulunmasıyla ilgili erkek arkadaşı olduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir genç kızın evinde ölü bulunmasıyla ilgili erkek arkadaşı olduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Yeniyalı Mahallesi Koşu Sokak'ta Öykü Y'nin (21) kapıyı açmaması üzerine erkek arkadaşı olduğu öne sürülen N.Ş, balkondan tırmanarak eve girdi.

Öykü Y'nin yerde hareketsiz yattığını gören N.Ş, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Öykü Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından Öykü Y'nin cenazesi, Körfez Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Genç kızın vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığı öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan N.Ş, emniyete götürüldü.

Kocaeli'de genç kız evinde ölü bulundu
Kocaeli'de genç kız evinde ölü bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman

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