Genç kadının annesinin mezarını ziyaret etme isteği yerine getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Genç kadının annesinin mezarını ziyaret etme isteği yerine getirildi

Anadolu Ajansı / Şahin Oktay - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, sosyal medyadan annesinin mezarını ziyaret etme talebini ileten kadın, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince özel izinle mezarlığa götürüldü.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, sosyal medyadan annesinin mezarını ziyaret etme talebini ileten kadın, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince özel izinle mezarlığa götürüldü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Darıca'da yaşayan Nazan Şahin, 2015 yılında kalp krizinden ölen annesinin mezarını ziyaret etmek için Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın Twitter hesabını etiketleyerek yardım istedi.

Şahin'in paylaşımını gören Büyükakın, isteğinin yerine getirilmesi için yetkililere talimat verdi.

Annesinin mezarını ziyaret etmesi için özel izin çıkarılan Nazan Şahin, belediyenin aracıyla evinden alınarak Pelitli Mezarlığı'na götürüldü.

Nazan Şahin, annesinin mezarına çiçek ekip dua ettikten sonra evine bırakıldı.

Annesinin mezarını ziyaret ettiği için çok mutlu olduğunu belirten Nazan Şahin, "Her yıl Anneler Günü'nde mezarını ziyaret ederdik. Bu yıl pandemiden dolayı ziyaret edemeyecektik. Allah vesile olan başkanımızdan razı olsun. Bana ulaştırdığı çiçekleri annemin mezarına ektim. Kendisine ne kadar teşekkür etsem az." ifadelerini kullandı.

Genç kadının annesinin mezarını ziyaret etme isteği yerine getirildi
Genç kadının annesinin mezarını ziyaret etme isteği yerine getirildi
Genç kadının annesinin mezarını ziyaret etme isteği yerine getirildi
Genç kadının annesinin mezarını ziyaret etme isteği yerine getirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Faik Öztrak Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Eda Ece Cem Yılmaz Ebru Yaşar
Spor Fatih Terim Serdar Aziz Burak Yılmaz Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Genç kadının annesinin mezarını ziyaret etme isteği yerine getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 17:19:13. #1.16#

title