Kocaeli'de genç çifti evinde gasp eden sahte polisler yakalandı

04.10.2019 11:34

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kendilerine polis süsü vererek girdikleri evdeki çifti gasp eden 3 şahıs, polis ekiplerinin 100'den fazla güvenlik kamerasını incelemesi sonrası kıskıvrak yakalandı. Şahısların evlerinden çıkanlar ise şok etti.



Olay 5 Eylül günü Gölcük ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah karşı İ.U. (26) ve eşi E.U.(22)'nin yaşadığı eve giren 4 şahıs, kendilerini polis olarak tanıtıp çifti yere yatırdı. Evde arama yapacaklarını söyleyen şahıslar, çifti etkisiz hale getirdikten sonra evdeki ziynet eşyaları ve bir fotoğraf makinesini alarak evden çıktıktan sonra gözden kayboldular. Olayın ardından şoka giren çiftin şikayeti üzerine Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri inceleme başlatı. Olayın geçtiği bölgedeki 100 den fazla güvenlik kamerasını incelemeye alan ekipler, şahısların kullandığı otomobil ve şahısların kimliklerini tespit etti.



Sahte polislerin evinden çıkanlar şok etti



Tespit sonrasında harekete geçen ekipler, Bursa, Körfez ve Derince'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda M.E.D. (24), B.G. (26) ve B.R. (25) adlı şahıslar gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 39 tabanca mermisi, 55 kurusıkı tabanca mermisi, 4 adet farklı ebatlarda bıçak ve elektro şok cihazı ele geçirildi.



"Yalan yanlış şeyler yazmayın" diyerek güldüler



Emniyete götürülen şahıslar, haklarındaki suçlamaları reddettiği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şahıs Gölcük Adliysine sevk edildikleri sırada basın mensuplarına "Yalanan yanlış şeyler yazmayın" diyerek gülümsediler. Şahısları Gölcük Adliyesine sev eden polis ekipleri olaya karışan dördüncü şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA