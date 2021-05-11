Kocaeli'de geçen hafta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 12 kişi tutuklandı
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Kocaeli'de geçen hafta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 12 kişi tutuklandı

Kocaeli'de geçen hafta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 12 kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Kocaeli'de geçen hafta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 12 kişi tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kocaeli'de geçen hafta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 12 kişi tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 3-9 Mayıs tarihlerinde 57 operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda, 85 kişiye adli işlem başlatıldı, şüphelilerden 12'si tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 3 kişinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, emniyet birimlerinin gerçekleştirdiği çalışmalarda 139 kilo 350 gr eroin, 76 gram esrar, 15 gram skunk, 3 kilo 592 gram sentetik uyuşturucu, 775 uyuşturucu hap, 247 gram metamfetamin, 4 sentetik ecza, 157 kök kenevir, 2 tabanca, 32 fişek, 2 hasssas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 725 lira ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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