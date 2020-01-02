Kocaeli'de geçen ay yaklaşık 36 kilogram eroin ele geçirildi

02.01.2020 12:46 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:46

Kocaeli'de düzenlenen operasyonlarda 35 kilo 816 gram eroin ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince geçen ay çeşitli operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 35 kilo 816 gram eroin, 753 gram kokain, 17 kilo 334 gram esrar, 637 gram skunk, 268 gram metamfetamin, 25 bin 146 ekstazi hap ve 1011 sentetik ecza hap bulundu.

Kaynak: AA