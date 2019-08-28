28.08.2019 14:06

Kocaeli'de Gaziantep tanıtım günleri

GAZİANTEP - Kocaeli'nde 2-6 Ekim arasında gerçekleşecek olan Gaziantep tanıtım günleri kapsamında Gaziantep Dernekler Konfederasyonu üyeleriyle kahvaltıda buluştu.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Kocaeli'de Antep Günleri fuarının temel amacı Gaziantep'i Türkiye'ye tanıtmak. Gaziantep Dernekler Konfedarasyonu öncülüğünde Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin himayesinde gerçekleşecek tanıtım günleri öncesi üyeleriyle buluşan Gaziantep Dernekler Konfedarasyonu Genel Başkanı Hasan Özaygut, amaçlarının Gaziantep'in tanıtımına katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Özaygut, "Bugün ki buluşmamızın sebebi Gaziantep'imizi şehir dışında tanıtmaktır. Her sene yapmış olduğumuz Gaziantep'in Gastronomisini tanıtmak anlamında ciddi emekler harcıyoruz. Bunun için bize Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesinin büyük katkıları var. Bu emeklerin karşılığını Gaziantep esnafının aldığını düşünüyorum. Bu sene Kocaeli'deki organizasyonumuz Marmara bölgesinin en büyük organizasyonu oluyor. Kocaeli Tanıtım ve Gastronomi günleri 2-6 Ekim tarihlerinde başlıyor" dedi.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ise, Özaygut'a teşekkür ederek, Gaziantep'in tanıtımına her türlü desteği vereceklerini ifa etti.

Gaziantep Dernekler Konfederasyonu Güneydoğu Bölge Başkanı Bilal Helvacı da, katılımcılara teşekkür ederek, yeni bir yönetimle sahada olacaklarını ve hizmetlerine devam edeceklerinin altını çizdi.

Kaynak: İHA