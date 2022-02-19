Kocaeli'de gazeteci Güngör Arslan silahlı saldırıda ağır yaralandı - Haberler
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Kocaeli'de gazeteci Güngör Arslan silahlı saldırıda ağır yaralandı

AA, Nuri Dinçer Akçaharman - Güncel
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Kocaeli'de gazeteci Güngör Arslan silahlı saldırıda ağır yaralandı

Kocaeli'de, internet haber sitesi sahibi Güngör Arslan, ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Kocaeli'de, internet haber sitesi sahibi Güngör Arslan, ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Arslan, Cedit Mahallesi'ndeki ofisine gelen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arslan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakaladı.

Kocaeli Gazeteciler Cemiyetinden (KOGACE) yapılan açıklamada, Arslan'ın ofisinde silahlı saldırıya uğradığı belirtilerek, "Bilinci kapalı olan ve entübe edilen Arslan'a yapılan bu saldırıyı kınıyor, kendisine acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Güncel

Saldırı, Kocaeli, Polis, Güncel, Haberler

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