Kocaeli'de gasp ve hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

DİLOVASI, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez, Darıca ve Dilovası ilçelerinde hırsızlık ve gasp yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde ilçelerde oto hırsızlığı, iş yerinden hırsızlık ve yaklaşık 1 milyon liralık gasp yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Çalışma sonucu olaylar arasındaki bağı tespit eden ekipler, Dilovası ve Körfez ilçelerinde düzenledikleri operasyonda F.Y (32), F.A. (25), A.Y (36) ve İ.Ç'yi (51) yakaladı.

Şüphelilerden F.Y. ve İ.Ç'nin benzer suçlardan kaydının olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.