Kocaeli'de gasp ve hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı - Haberler
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Kocaeli'de gasp ve hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

Kocaeli'de gasp ve hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı
AA / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Körfez, Darıca ve Dilovası ilçelerinde hırsızlık ve gasp yaptıkları iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı.

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DİLOVASI, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez, Darıca ve Dilovası ilçelerinde hırsızlık ve gasp yaptıkları iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı.

Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde ilçelerde oto hırsızlığı, iş yerinden hırsızlık ve yaklaşık 1 milyon liralık gasp yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Çalışma sonucu olaylar arasındaki bağı tespit eden ekipler, Dilovası ve Körfez ilçelerinde düzenledikleri operasyonda F.Y (32), F.A. (25), A.Y (36) ve İ.Ç'yi (51) yakaladı.

Şüphelilerden F.Y. ve İ.Ç'nin benzer suçlardan kaydının olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

AA / Kadir Yıldız - Son Dakika Haberleri

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