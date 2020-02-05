Kocaeli'de fuhuş operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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Kocaeli'de fuhuş operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de fuhşa aracılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

05.02.2020 15:38 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:44
Kocaeli'de fuhuş operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

'de fuhşa aracılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl ekipleri, internet üzerinden fuhşa aracılık yapan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında İzmit'te bir adreste fuhuş yapıldığını tespit etti.

Polis ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen operasyonda N.K. ve yabancı uyruklu F.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "fuhşa aracılık" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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