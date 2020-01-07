Kocaeli'de fuhuş operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
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Kocaeli'de fuhuş operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3'ü kadın 4 şüpheli tutuklandı.

07.01.2020 16:20 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:20
Kocaeli'de fuhuş operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3'ü kadın 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, fuhşa aracılık ve yer temin eden şüphelilere yönelik çalışma kapsamında bir masaj salonuna düzenlediği operasyonda, 3'ü kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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