Kocaeli'de fuhuş operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
Kocaeli'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3'ü kadın 4 şüpheli tutuklandı.
07.01.2020 16:20 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:20
Kocaeli'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3'ü kadın 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, fuhşa aracılık ve yer temin eden şüphelilere yönelik çalışma kapsamında bir masaj salonuna düzenlediği operasyonda, 3'ü kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA