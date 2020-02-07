Kocaeli'de fuhuş operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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Kocaeli'de fuhuş operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de fuhşa aracılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

07.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:20
Kocaeli'de fuhuş operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

'de fuhşa aracılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl ekipleri, İzmit'te bir adreste fuhuş yapıldığını tespit etti. Adrese düzenlenen operasyonda A.C. ve Gürcistan uyruklu I.C. yakalandı.

Fuhuş yaptırılan Gürcistan uyruklu E.M. de sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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