Kocaeli'de fuhuş operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Kocaeli'de fuhşa aracılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Kocaeli'de fuhşa aracılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit'te bir adreste fuhuş yapıldığını tespit etti. Adrese düzenlenen operasyonda A.C. ve Gürcistan uyruklu I.C. yakalandı.
Fuhuş yaptırılan Gürcistan uyruklu E.M. de sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.