Kocaeli'de fuhuş operasyonu

07.11.2019 15:18 | Son Güncelleme: 07.11.2019 15:18

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, yabancı uyruklu 3 kadına fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Alınan bilgilere göre, İnönü Mahallesi'nde bir evde Özbek uyruklu D.K. ve E.U. ile Uganda uyruklu V.J'ye, fuhuş yaptırdığı iddia edilen F.T. ile H.G. gözaltına alındı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, fuhuştan temin edilen 2 bin 605 lira paraya da el koydu.

Mutlukent Polis Amirliğindeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Gebze Adliyesine getirildi.

F.T. ile H.G. çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Özbek uyruklu D.K. ve E.U. ile Uganda uyruklu V.J'nin ise sınır dışı edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA