Kocaeli'de fuhuş operasyonu
Kocaeli'de, masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kadın tutuklandı.
Kocaeli'de, masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kadın tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Gölcük ilçesinde "dernek" adı altında işletilen masaj salonunda fuhuş yapıldığı ihbarı alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, Yeni Mahalle'deki adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda işletme sahibi kadın G.K. (41) ile mesul müdür G.K. (25) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından "fuhşa aracılık ve teşvik, fuhuş için yer temin etmek" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.