Kocaeli'de fuhuş operasyonu
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Çukurbağ Mahallesi İnönü Caddesi'nde bir adreste fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda M.S. (31) ve H.A. (47) gözaltına alındı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından "fuhşa aracılık ve yer temini" suçlamalarıyla Kocaeli Adliyesine sevk edildi.