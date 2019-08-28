Kocaeli'de fuhuş operasyonu

28.08.2019 17:04

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Şehitler Mahallesi'ndeki bir evde fuhuş yapıldığını tespit etti.



Operasyon düzenleyen ekipler, İ.S. (48) ile erkek arkadaşı K.U. (31) gözaltına aldı.



Evde yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçlamasıyla Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: AA