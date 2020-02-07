Kocaeli'de fuhuş operasyon operasyonu: 2 tutuklama

07.02.2020 16:07 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:07

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yabancı uyruklu kadına fuhuş yaptırdıkları iddiası ile gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.



Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir adreste fuhuş yapıldığına dair ihbar alan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler tarafından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda fuhuşa aracılık ettikleri belirlenen A.C. ve Gürcistan uyruklu I.C. ile fuhuş yaptırılan Gürcistan uyruklu E.M. yakalanarak gözaltına alındı.



Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şahıslardan A.C. ve I.C. yapılan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. E.M. isimli kadın ise sınır dışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresine gönderildi.



Kocaeli Adliyesinde alınan ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkartılan A.C. ve I.C.'nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA