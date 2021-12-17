Freni arızalanarak park halindeki araçlara çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Freni arızalanarak park halindeki araçlara çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

AA / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, freni arızalanarak park halindeki araçlara çarpan kamyonetteki 2 kişi tedavi altına alındı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, freni arızalanarak park halindeki araçlara çarpan kamyonetteki 2 kişi tedavi altına alındı.

İzmit Cedit Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı'nda, girmesi yasak olan yolda yokuş aşağı giden Y.O. idaresindeki 37 AF 849 plakalı kamyonetin freni arızalandı.

Kontrolden çıkan kamyonet, yol kenarındaki duvardan devrilerek park halindeki 2 otomobile zarar verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erleri, kamyonette sıkışan sürücü Y.O. ile yanındaki kişiyi bulundukları yerden çıkardı.

Yaralılar sağlık personelince hastaneye kaldırıldı.

Freni arızalanarak park halindeki araçlara çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

Freni arızalanarak park halindeki araçlara çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

Freni arızalanarak park halindeki araçlara çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

Freni arızalanarak park halindeki araçlara çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

Freni arızalanarak park halindeki araçlara çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

Freni arızalanarak park halindeki araçlara çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

Freni arızalanarak park halindeki araçlara çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

Freni arızalanarak park halindeki araçlara çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

ESENLER'DE DAİRE ALEV ALEV YANDI: ÜST KATTAKİLER ÇATIYA KAÇTI

ESENLER'DE DAİRE ALEV ALEV YANDI: ÜST KATTAKİLER ÇATIYA KAÇTI

AA / İbrahim Aktaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title