Fosseptik çukuruna düşen kurbanlık tosun iş makinesi yardımıyla kurtarıldı
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Fosseptik çukuruna düşen kurbanlık tosun iş makinesi yardımıyla kurtarıldı

Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir besi çiftliği yakınındaki fosseptik çukuruna düşen tosun, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir besi çiftliği yakınındaki fosseptik çukuruna düşen tosun, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Cuma Mahallesi Uludere Caddesi'ndeki bir besi çiftliğine tırla 23 kurban getirildi.

Çiftlik çalışanları, ahıra yerleştirilen kurbanlıklardan birinin eksik olduğu fark etti.

Çevrede arama yapan çalışanlar, kurbanlık tosunu çiftlik yakınındaki bir fosseptik çukurunda buldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kurbanlık, çukur etrafının iş makinesi yardımıyla kazılarak kurtarıldı.

Fosseptik çukuruna düşen kurbanlık tosun iş makinesi yardımıyla kurtarıldı
Fosseptik çukuruna düşen kurbanlık tosun iş makinesi yardımıyla kurtarıldı
Fosseptik çukuruna düşen kurbanlık tosun iş makinesi yardımıyla kurtarıldı
Fosseptik çukuruna düşen kurbanlık tosun iş makinesi yardımıyla kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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