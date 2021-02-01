Forkliftin altında kalan işçi yaralandı
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Forkliftin altında kalan işçi yaralandı

01.02.2021 23:13 | Son Güncelleme: 01.02.2021 23:31

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir fabrikada devrilen forkliftin altında kalan işçi tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir fabrikada devrilen forkliftin altında kalan işçi tedavi altına alındı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde kompozit ürünler üretilen bir fabrikada işçi Ercan Saygın'ın kullandığı forklift devrildi.

Saygın'ın forkliftin altında kalması üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Devrilen iş makinesinin altından itfaiye tarafından çıkarılan Saygın, sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Forkliftin altında kalan işçi yaralandı
Forkliftin altında kalan işçi yaralandı
Forkliftin altında kalan işçi yaralandı
Forkliftin altında kalan işçi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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