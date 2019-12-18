Kocaeli'de forkliftin altında kalan işçi öldü
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Kocaeli'de forkliftin altında kalan işçi öldü

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti.

18.12.2019 23:50 | Son Güncelleme: 19.12.2019 00:44
Kocaeli'de forkliftin altında kalan işçi öldü

'nin ilçesinde forkliftin altında kalan hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (TOSB) bir fabrikada çalışan taşeron firma işçisi Sedat Sınar (29), henüz belirlenemeyen nedenle bir anda hareket eden forkliftin altında kaldı.

İşçilerin olayı fark etmesi üzerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, Sınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olayı alan işçi yakınları da fabrikaya geldi.

Sınar'ın cenazesi, incelemelerin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA
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