Kocaeli'de fırtınada hasar gören yüksek gerilim hattı onarıldı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde fırtına nedeniyle hasar gören yüksek gerilim hattı, 6 saatlik çalışmayla onarıldı.

Alınan bilgilere göre, Kocakaymaz Göleti mevkisinde 20 mahalleye elektrik sağlayan yüksek gerilim nakil hatlarından biri, yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle koparak gölete düştü.

Ağır kış şartları nedeniyle zarar gören nakil hattının onarılması için SEDAŞ ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çalışmaya Kandıra Belediyesi iş makineleri ve AFAD botları da yardım etti.

Kopan ana hat, AFAD botları ile su içinde bulunarak iş makineleriyle kıyıya çekildi.

Onarılan iletken tel 6 saatlik çalışma sonucunda, 25 metrelik buz tutan direğe çıkan SEDAŞ ekiplerince yerine takıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım