Kocaeli'de fırtına nedeniyle iki caminin minaresi zarar gördü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle iki camiden birinin minaresi yan yattı, diğerininki devrildi.

Arızlı Camisi'nin çelik minaresi, fırtına dolayısıyla yan yatarak kubbeye dayandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Acil Tamir Takımı, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Güvenlik önlemi kapsamında 6 ev boşaltılırken ekipler, minareyi kaynak yardımıyla sabitledi.

Ekipler, minareyi kaldırma çalışmalarına başladı.

Minare boş araziye devrildi

Kabaoğlu Mahallesi Sarıcalar Camisi'nin çelik minaresi, fırtına nedeniyle yanındaki boş araziye devrildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

AA / Kadir Yıldız - Son Dakika Haberleri

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