Kocaeli'de fırtına nedeniyle 10 ilçede 27 çatı uçtu, 8 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de etkili olan fırtına nedeniyle 10 ilçede 27 çatının uçtuğu, 8 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları dikkate alınarak gerekli tedbirler alındığı kaydedildi.

Dün akşam başlayan, bugün devam eden kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle Kocaeli'deki 12 ilçenin 10'unda 27 çatının uçtuğu aktarılan açıklamada, bunun yanı sıra 5 ağaç devrilmesi, 1 iskele kalıbı çökmesi, 1 tabela devrilmesi olmak üzere toplam 34 olayın meydana geldiği belirtildi.

Ayrıca, il genelinde etkili olan fırtınada 11 teknenin battığı, 6 teknenin karaya çıkarıldığı bildirilen açıklamada, "İl genelinde 95 trafoda elektrik kesintisi yaşanmış olup SEDAŞ tarafından gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Meydana gelen olaylarda toplam 8 vatandaşımız yaralanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yarın geç saatlere kadar devam edeceği vurgulanarak, vatandaşların fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

AA / Kadir Yıldız - Son Dakika Haberleri

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