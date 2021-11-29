Kocaeli'de fırtına; çatılar hasar gördü, vapur seferleri iptal oldu (2) - Haberler
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Kocaeli'de fırtına; çatılar hasar gördü, vapur seferleri iptal oldu (2)

Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Haberler | Güncel
Kocaeli'de fırtına; çatılar hasar gördü, vapur seferleri iptal oldu (2)

DALGALARIN BOYU 3 METREYE ULAŞTIKocaeli'de etkili olan fırtına nedeniyle İzmit Körfezi'nde vapur seferleri iptal edilirken, Körfez Hereke sahilinde kıyıya vuran dalgaların boyu 3 metreye ulaştı.

KÖRFEZ, KOCAELİ (DHA) - DALGALARIN BOYU 3 METREYE ULAŞTI

Kocaeli'de etkili olan fırtına nedeniyle İzmit Körfezi'nde vapur seferleri iptal edilirken, Körfez Hereke sahilinde kıyıya vuran dalgaların boyu 3 metreye ulaştı. Sahil bandında kıyıya vuran dalgalar nedeniyle yerler suyla kaplandı.


Kocaeli'de fırtına; çatılar hasar gördü, vapur seferleri iptal oldu (2)

Kocaeli'de fırtına; çatılar hasar gördü, vapur seferleri iptal oldu (2)

Kocaeli'de fırtına; çatılar hasar gördü, vapur seferleri iptal oldu (2)

Kocaeli'de fırtına; çatılar hasar gördü, vapur seferleri iptal oldu (2)

Kocaeli'de fırtına; çatılar hasar gördü, vapur seferleri iptal oldu (2)

Kocaeli'de fırtına; çatılar hasar gördü, vapur seferleri iptal oldu (2)

Kocaeli'de fırtına; çatılar hasar gördü, vapur seferleri iptal oldu (2)

Kocaeli'de fırtına; çatılar hasar gördü, vapur seferleri iptal oldu (2)

Kocaeli'de fırtına; çatılar hasar gördü, vapur seferleri iptal oldu (2)

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Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Son Dakika Haberleri

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