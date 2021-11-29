Kocaeli'de fırtına; çatılar hasar gördü, vapur seferleri iptal oldu (2)
Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Haberler | Güncel
DALGALARIN BOYU 3 METREYE ULAŞTIKocaeli'de etkili olan fırtına nedeniyle İzmit Körfezi'nde vapur seferleri iptal edilirken, Körfez Hereke sahilinde kıyıya vuran dalgaların boyu 3 metreye ulaştı.
KÖRFEZ, KOCAELİ (DHA) - DALGALARIN BOYU 3 METREYE ULAŞTI
Kocaeli'de etkili olan fırtına nedeniyle İzmit Körfezi'nde vapur seferleri iptal edilirken, Körfez Hereke sahilinde kıyıya vuran dalgaların boyu 3 metreye ulaştı. Sahil bandında kıyıya vuran dalgalar nedeniyle yerler suyla kaplandı.