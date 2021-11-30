Son dakika! KOCAELİ'DE 'FIRTINA' BİLANÇOSU: 2 KİŞİ ÖLDÜ, 96 ÇATI UÇTU, 11 TEKNE BATTI

KOCAELİ (DHA) - Kocaeli'nde dün gece etkili olan lodosta Derince ilçesi NATO Caddesi adeta savaş alanına döndü. Bir evin çatısı fırtınada savrulup yola düşerken bir beton direk kırıldı. Elektrik telleri caddeye saçıldı. Caddede bulunan enkaz kaldırılırken, elektrik dağıtım şirketi ekipleri hasar gören hattın onarımını yapmaya başladı.

Kocaeli Valiliği'nin son açıklamasına göre il genelinde 128 çatı uçtu, 25 ağaç ve 1 direk devrildi, 1 baca yıkıldı, 6 tabela düştü, 1 inşaat iskelesi çöktü, 4 su taşkını yaşandı, 2 minare yıkıldı, 14 sera ve 6 araç hasar gördü, bir işletmeye ait 1 duvar çöktü. 11 tekne battı, 7 tekne karaya çıkarıldı.

Valilik, bugün geç saatlere kadar devam edecek rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden 60-90 kilometre, yüksek kesimlerde yer yer 100 kilometre hızla esmesinin beklendiğinden, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması yönünde uyarıda bulundu.