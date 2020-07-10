Kocaeli'de firari hükümlü yakalandı
Kocaeli'de 5 yıl 2 ay ağır hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı.
10.07.2020 10:05 | Son Güncelleme: 10.07.2020 11:20
Kocaeli'de 5 yıl 2 ay ağır hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince Körfez ilçesinde düzenlenen operasyonda, "yaralama" suçundan 5 yıl 2 ay ağır hapis cezası ile aranan T.D. (34) gözaltına alındı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA