Firari hükümlü 17 kişi yakalandı

Kocaeli'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülere yönelik operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "hırsızlık, yaralama, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, dolandırıcılık, tehdit, görevi kötüye kullanma" gibi suçlardan aranan ve haklarında 1 ila 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlüleri yakalamak için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 17 kişiyi gözaltına aldı.

Hükümlüler gerekli işlemler için emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı